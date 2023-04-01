Сили оборони знищили СПГ окупантів із боєкомплектом і пошкодили ворожий міномет - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про знищення станкового протитанкового гранатомета і пошкодження міномета російських окупантів за допомогою легкої британської 105-мм гаубиці L119.

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", - написав Залужний у телеграм-каналі в суботу, проілюструвавши повідомлення відеороликом.