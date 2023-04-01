Події

13:19 01.04.2023

Росіяни другу добу б'ють по Невському Луганської області: поранено жінку, зруйновано щонайменше п’ять будинків - ОВА

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Вогонь, який відкрили російські окупанти по населеному пункту Невське Луганської області в п'ятницю ввечері, не вщухає й досі, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов.

"Близько 17:00 31 березня унаслідок ворожих артилерійських обстрілів жінка 1989 року народження дістала мінно-вибухової травми, контузії. Першу допомогу їй надали військові медики. Наразі постраждалу евакуйовано до лікарні м. Краматорська. Її будинок зазнав значних пошкоджень - там повністю зруйнований дах. А от від житла ще однієї жительки Невського залишилася лише воронка в землі. На щастя, в той момент власниці не було вдома", - повідомляється в телеграм-каналі Луганської ОВА.

Руйнувань зазнали ще три приватні будинки: там вибито вікна, посічено дах, зазначається в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #луганська_область

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