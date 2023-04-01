Події

08:51 01.04.2023

США в понеділок можуть оголосити про військову допомогу Україні на $2,6 млрд

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США в понеділок можуть оголосити про військову допомогу Україні на $2,6 млрд

Влада США в понеділок може оголосити про виділення чергового пакета військової допомоги Києву: цього разу, на суму в $2,6 млрд, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на американських офіційних осіб.

До пакета, серед іншого, увійдуть різні типи боєприпасів, протитанкове озброєння, РЛС повітряного спостереження, спорядження для форсування водних перешкод, ремонтно-евакуаційні машини, ракети для систем ППО NASAMS.

У повідомленнях наголошується, що робота над цією військовою допомогою в США ще не завершена, і тому в переліку переданого озброєння можуть відбутися зміни.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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