США в понеділок можуть оголосити про військову допомогу Україні на $2,6 млрд

Влада США в понеділок може оголосити про виділення чергового пакета військової допомоги Києву: цього разу, на суму в $2,6 млрд, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на американських офіційних осіб.

До пакета, серед іншого, увійдуть різні типи боєприпасів, протитанкове озброєння, РЛС повітряного спостереження, спорядження для форсування водних перешкод, ремонтно-евакуаційні машини, ракети для систем ППО NASAMS.

У повідомленнях наголошується, що робота над цією військовою допомогою в США ще не завершена, і тому в переліку переданого озброєння можуть відбутися зміни.