Щонайменше троє людей стали жертвами торнадо в Арканзасі

Унаслідок серії торнадо, що обрушилися на південний американський штат Арканзас, загинули, за попередніми даними, троє людей, ще десятки людей госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що стихія завдала серйозної шкоди будівлям. Так, за даними телеканалу CNN, у місті Винн із будинків і місцевої школи зірвано дахи, дерева вирвано з корінням, через що дороги виявилися заблокованими. За словами місцевого мера Дженніфер Гоббс, місто "руйнуваннями розрізане навпіл зі сходу на захід".

Зі свого боку, губернатор Арканзасу Сара Сандерс оголосила в штаті надзвичайний стан.

"Я щойно підписала указ про надзвичайний стан у штаті Арканзас через сьогоднішню сувору погоду", - написала вона в соцмережах.

Водночас, за даними Національного центру прогнозування ураганів, кількість попередніх повідомлень про торнадо в країні в п'ятницю сягнула 43. З них у штаті Іллінойс - 16, в Арканзасі - 12, в Айові - 8, ще по два у Вісконсині, Теннессі та Міссісіпі.