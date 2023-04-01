За добу ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 39 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби противник завдав 5 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"31 березня російська федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об'єктах, застосувавши балістичні ракети. Для авіаударів противник також задіяв 6 ударних БПЛА типу "Шахед-136". Однак усі вони були знищені нашими захисниками", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.

Імовірність подальших ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.