Україна очікує нових ордерів на арешт російських політичних і військових діячів - Зеленський на "Бучанському саміті"

Україна очікує на нові ордери на арешт російських політичних і військових діячів у відповідних справах щодо злочинів, скоєних на території України, заявив, під час виступу на "Бучанському саміті" в Києві в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт глави держави-терориста за обвинуваченням у насильницькій депортації українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій нашої держави є лише одним із проявів прогресу в досягненні справедливості. Україна повністю підтримує та активно сприяє роботі Міжнародного кримінального суду. Очікуємо і на нові ордери на арешт російських політичних та військових діячів у відповідних справах щодо злочинів, скоєних на території України. Я наголошую: вони мають відповісти за все, що накоїли, не тільки перед історією, а й перед судом", - сказав він.

За словами Зеленського, "в юридичній тріаді елементи доповнюють один одного - національне судочинство України, Міжнародний кримінальний суд, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Вони разом повернуть дієвість міжнародному порядку, заснованому на правилах".

"Чи хоче світ повторення того, що робить Росія, але повторення ще й в інших частинах світу? Кожен, хто цього не хоче, має працювати разом із нами над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Над створенням компенсаційного механізму, щоб відшкодувати всі збитки, завдані російською агресією, - відшкодувати їх за рахунок російських же активів", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що "справедливість - один із пунктів Української формули миру".

"І справедливості заради, нами створюється глобальна мережа юридичної співпраці. Співпраця саме для того, щоб зло не поверталося. І щоб у відповідь на кожне знищення або руйнування російськими окупантами українського життя прозвучав законний вирок суду", - сказав він.