США приєднуються до інших країн та організацій по всьому світу для того, щоб домагатися справедливості для українців - Блінкен

Сполучені Штати приєднуються до інших країн і організацій по всьому світу для того, щоб домагатися відповідальності для росіян за їхні злочини і вимагати справедливості для українців, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми приєднуємося до країн і організацій по всьому світу, щоб домагатися відповідальності і вимагати справедливості для українців", - написав Блінкен у твіттері в п'ятницю.

Він також зазначив, що "жахи, які Росія заподіяла Бучі і продовжує заподіювати іншим українським містам, неприйнятні".

"Ми не забудемо українців, які страждали і були вбиті", - наголосив він.