Події

20:38 31.03.2023

За 8 місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 млн тонн української агропродукції - Мінагрополітики

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За 8 місяців роботи "зернового коридору" через нього відправлено 26,3 млн тонн української агропродукції - Мінагрополітики

26,3 млн тонн української агропродукції було відправлено в інші країни через "зерновий коридор" за 8 місяців його роботи, повідомляє пресслужба Мінагрополітики України.

"Сьогодні завершується 8-ий місяць роботи зернового коридору. Показники за березень малопомітно відрізняються від лютневих. Зокрема, не змінилася в кращий бік статистика кількості проходжень суден за добу. Маємо показник у 2,8", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загалом за останні три місяці функціонування коридору кількість проходження суден на добу через Босфор стабільно коливаються в діапазоні менше 3, замість 6-7 можливих, а найгірший показник був у січні - 2,5.

При цьому, березневий тоннаж відправленої продукції становить 3,8 млн тонн, що на 500 тис. тонн більше, ніж було в лютому. Пшениці за перший місяць весни виїхало 908 тис. тонн, кукурудзи - 2,3 млн тонн.

"Завдяки продовженню зернового коридору була можливість відправити більше пшениці в країни, які дуже її потребують. Йдеться про такі країни як Ємен, Сомалі, Кенія, Ефіопія, Бангладеш, Судан тощо. Варто зазначити, що Україна завжди покривала значну частку їхніх щорічних продовольчих потреб", - наголошують у відомстві.

Там уточнюють, що в березні до країн, які цього потребують, направили 374 тис. тонн пшениці, що на 120 тис. тонн більше, ніж було в лютому. З них 60 тис. тонн поїхало в рамках гуманітарних програм до Ємену та Ефіопії.

Зазначається, що наразі сукупно до нужденних країн відправлено майже 2 млн тонн пшениці, це 26,4% від загальної кількості експорту цієї с/г культури.

"Однак є країни, куди поставки нашого зерна просіли через непередбачуваність функціонування коридору та небажання покупців ризикувати. Серед них Індонезія. Якщо до війни ми відправляли туди 2,6 млн тонн пшениці, що становило 24% від їхніх щорічних потреб в 11 млн тонн, то за останній маркетинговий сезон туди поїхало лише 341 тис. тонн, що складає лише 4%", - повідомляє в Мінагрополітики.

"Загальна кількість відправок за 8 місяців становить 26,3 млн тонн агропродукції, з яких пшениці відвантажено - 7,3 млн тонн, кукурудзи - 12,9 млн тонн", - додають там.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Росії та Туреччини відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса", "Південний"), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив на термін 120 днів із можливістю продовження.

В ООН 18 березня, коли дія ініціативи закінчувалася повторно, повідомили про її продовження. При цьому не уточнювали будь-яких термінів, проте турецька преса з посиланням на твердження української сторони повідомила, що йдеться "про продовження на 120 днів", тоді як російська наполягає, що ініціативу продовжено лише на 60 днів.

 

 

 

Теги: #зерно #експорт #коридор

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