Події

19:23 31.03.2023

У Запоріжжі російська ракета влучила на територію цвинтаря - міськрада

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У Запоріжжі російська ракета влучила на територію цвинтаря - міськрада

Російська ракета, яка атакувала Запоріжжя у п'ятницю вдень, упала на територію міського цвинтаря, також пошкоджено 55 приватних будинків біля цвинтаря, повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Цього разу основний удар на себе прийняли наші пращури - ворожа ракета влучила на територію одного з міських цвинтарів. На жаль, від вибуху постраждали люди та навколишні будинки приватного сектору", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його інформацією, загалом пошкоджено 55 приватних будинків. "Чотири з них мають значні руйнування, в інших пошкоджено вікна, двері, покрівлі", - уточнив Куртєв.

На фотографіях, розміщених у соцмережах місцевими жителями, ракетним ударом пошкоджено багато могил. Також постраждали будинки приватного сектору в районі цвинтаря.

 

Теги: #запоріжжя #ракета #наслідки

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