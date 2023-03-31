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15:41 31.03.2023

Трьом харків'янам, які отримали із Запоріжжя 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму, загрожує до 12 років в'язниці - прокуратура

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Трьом харків'янам, які отримали із Запоріжжя 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму, загрожує до 12 років в'язниці - прокуратура

Салтівська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців міста, підозрюваних у незаконному придбанні, зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України).

"Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, троє чоловіків орендували приміщення в Харкові. Вони завезли туди і встановили обладнання для подрібнення та розфасовки сипучих речовин, а потім фасували макову соломку в полімерні пакети для подальшого продажу.

На початку жовтня минулого року підозрювані були затримані в порядку ст. 208 КПК України під час отримання партії наркотиків на пошті, яку їхній спільник із Запоріжжя переслав під виглядом комбікорму. Насправді в посилці було 1,5 тонни макової соломки.

Обвинувачених судитимуть у Московському районному суді Харкова.

Їхньому спільнику із Запоріжжя оголошено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Він перебуває під вартою.

Теги: #наркотики #прокуратура #харків

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