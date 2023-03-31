Події

12:31 31.03.2023

Вихідні в більшості областей будуть дощовими, трохи потеплішає

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Вихідні в більшості областей будуть дощовими, трохи потеплішає

Невеликий дощ очікується в більшості областей України в суботу, 1 квітня, вночі в західних областях помірний, а в Карпатському регіоні місцями значний дощ, тільки вдень на Лівобережжі без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с, уночі в південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, у східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві 1 квітня невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 1 квітня за весь період метеорологічних спостережень найвища температура була +20,3°С у 2016 р., найнижча -8,7°С у 1931 р.

У неділю, 2 квітня, в Україні дощі, у Карпатах мокрий сніг, лише у східній частині, вночі і в більшості західних областей без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, у східній частині та Карпатах близько 0°; вдень 6-11°, на півдні, сході країни та Закарпатті до 15°. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 2 квітня часом дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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