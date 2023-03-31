Події

11:29 31.03.2023

Прем'єр-міністри Словаччини, Хорватії та Словенії прибули до України

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Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб прибули до Києва, де візьмуть участь у саміті з нагоди річниці визволення Бучі.

Як повідомляє словацьке агентство TASR, прем'єр-міністр Словацької Республіки Геґер у п'ятницю прибув до України, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Разом із Геґером до України приїхав також міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Час і місце зустрічі не повідомляють заздалегідь із міркувань безпеки.

Як заявив Геґер, Зеленський запросив його відвідати Україну в телефонній розмові після того, як Словаччина схвалила передання Україні винищувачів МіГ-29.

Надь зі свого боку протягом дня має зустрітися зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

До Києва також уранці прибув прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який планує зустрічі із Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Із прем'єром також прибув міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед.

Як повідомляють на сайті хорватського уряду, разом із Зеленським, Геґером, Голобом і президентом Молдови Маєю Санду вони візьмуть участь у саміті "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні" в Києві з нагоди річниці визволення Бучі. Після цього відбудеться спільна пресконференція.

Це другий візит Пленковича до України від початку російської агресії 24 лютого 2022 року. У травні минулого року він зустрівся в Києві з керівництвом України, відвідав Ірпінь і Бучу Київської області.

Словенська газета Delo зі свого боку повідомила про прибуття до Києва прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба. Він має намір у п'ятницю зустрітися із Зеленським.

Для прем'єр-міністра Словенії це перший візит до України після приходу до влади, і його мета - підтвердити підтримку Словенією України, яка з лютого минулого року є жертвою російської агресії.

Голоба також приймуть у Києві Шмигаль і Стефанчук.

 

Теги: #київ #візит #премєри

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