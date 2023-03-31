У РФ планують навесні призвати 147 тис. новобранців, але їх навряд чи направлять на війну в Україну - ISW

Президент РФ Володимир Путін 30 березня підписав указ про проведення піврічного весняного призову в армію, в рамках якого в період з 1 квітня до 15 липня буде призвано 147 тис. росіян, за умови, що у весняний призов зазвичай призивають 134 тис. росіян, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 березня.

"Росія може використовувати навчальний потенціал Білорусі, щоб підтримати збільшення кількості призовників на 13 тис. осіб порівняно з попередніми роками... Чисельність російських військовослужбовців, які проходять підготовку в Білорусі, не перевищує 9-10 тис. осіб одночасно, а ISW раніше спостерігала, що російські війська готують у Білорусі до 12 тис. осіб", - ідеться у зведенні.

Водночас наголошується, що нові призовники не збільшать бойову міць РФ у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають багатомісячну підготовку і службу, перш ніж узяти участь у бойових діях.

"Путін, як і раніше, навряд чи направить новобранців для участі в бойових діях в Україні через побоювання за стабільність свого режиму... Путін вважає за краще мобілізувати резервістів, а не відправляти в бій призовників - імовірно, через політичні причини - навіть незважаючи на те, що призовники, що вступають в останні місяці свого річного терміну служби, можуть воювати ефективніше за цивільних резервістів", - зазначають в ISW.

Аналітики зазначають, що початок нового призовного періоду, навіть за незначного збільшення кількості призовників, може фактично скоротити російські можливості з підготовки резервістів та інших військовослужбовців. "Росія має обмежені можливості з підготовки кадрів, і, спрямовуючи їх на підготовку призовників, які не воюватимуть у 2023 році, Кремль позбавляє себе можливості готувати резервістів і добровольців, котрі воюватимуть. Кремль може спробувати збільшити свій бойовий склад в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року, у яких закінчується річний термін служби, підписати військові контракти... Аж ніяк не зрозуміло, наскільки успішними будуть такі зусилля", - йдеться у звіті.

За даними ISW, у четвер російські сили провели обмежені наземні атаки на північ від Куп'янська Харківської області та вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області. Також окупанти продовжували наступальні операції в Донецькій області - в Бахмуті та на його околицях, а також уздовж фронту Авдіївка-Донецьк.