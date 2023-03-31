Події

08:48 31.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

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За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

За добу українські військові знищили близько 460 одиниць особового складу армії РФ, 5 танків, 3 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано, танків - 3615 (+5) од, бойових броньованих машин - 6977 (+3) од, артилерійських систем - 2675 (+4) од, РСЗВ - 526 (+0) од, засоби ППО - 278 (+0) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од, спеціальна техніка - 294 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #зведення #ворог

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