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08:43 31.03.2023

УПЦ (МП) має намір оскаржити відмову Госпсуду Києва в забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра"

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УПЦ (МП) має намір оскаржити відмову Госпсуду Києва в забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра"

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра Української православної церкви (Московського патріархату) має намір оскаржити відмову Господарського суду Києва в забезпеченні позову до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

"У задоволенні заяви про забезпечення позову суд безпідставно відмовив монастирю, але це в жодному разі не свідчить про те, що суд відмовив у задоволенні позову, розгляд якого призначено на 26 квітня 2023 року. Відмова суду в забезпеченні позову не набрала законної сили, її буде оскаржено в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

У Церкві наголосили, що будь-які інші дії в позасудовий спосіб щодо чоловічого монастиря Свято-Успенської Києво-Печерської лаври є незаконними і передбачають настання відповідальності.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська. Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди. В УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Після чого предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Мінкультури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Пізніше за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції, а міністр Ткаченко заявив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору.

 

 

 

Теги: #лавра #тяжба #упцмп

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