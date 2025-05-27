Дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з забороненою організацією не завершене – заява ДЕСС

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) спростувала повідомлення про нібито завершену процедуру дослідження на предмет встановлення ознак афілійованості або їх відсутності Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) із забороненою в Україні зарубіжною релігійною організацією, які розповсюджуються в мережі, і повідомила, що процедура ще триває.

"Вказане дослідження розпочато 20 травня 2025 року. Воно триває у суворій відповідності до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації " та постанови Кабінету міністрів України від 9 травня 2025 р. №543 "Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена" і наразі не є завершеним. Тому поширена інформація щодо висновку, якого нібито дійшла дослідницька група, не відповідає дійсності", - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці ДЕСС у Facebook у вівторок.

Інформація про завершення дослідження та його результати буде оприлюднена на офіційному сайті ДЕСС, повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

20 травня було розпочате таке дослідження щодо УПЦ (МП). Голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що відомство подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із забороненою іноземною релігійною організацією.

Але якщо припис буде виконано і ознаки афілійованості будуть усунуті, тобто, якщо організація перерве свій адміністративний зв'язок і вийде зі складу Російської православної церкви (РПЦ), тоді інші засоби не будуть застосовуватися до цієї релігійної організації. "Якщо вона не пов'язана, то ніяких подальших дій не буде застосовано. Якщо вона пов'язана, то тоді Державна служба з етнополітики та свободи совісті має надати цій організації припис, у якому буде сказано, в чому саме полягає ця афіліація, цей зв'язок", - сказав він.

Того ж дня на круглому столі в Київській духовній академії начальник відділу у справах релігії ДЕСС Вячеслав Горшков заявив про очікування від УПЦ МП оголосити свою чітку позицію щодо російсько-української війти та діяльності РПЦ. У заході також взяв участь предстоятель УПЦ Онуфрій. Коментуючи його заяву про те, що після 27 травня 2022 року УПЦ більше не є частиною Московського патріархату, Горшков визнав історичне значення цього кроку, але наголосив, що процес відокремлення ще не завершений.