Окупанти обстріляли прикордонне с.Блешня Чернігівської області

Російські окупанти обстріляли район села Блешня Новгород-Сіверського району Чернігівської області в четвер, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" на фейсбук-сторінці.

"З 17:30 до 18:40 зафіксовано 35 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Блешня. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Блешня розташована приблизно за 1 км від державного кордону з РФ. У селі з 2001 року відсутні постійні жителі.