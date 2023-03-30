Події

17:58 30.03.2023

Сили НАТО проводять військово-морські та військово-повітряні навчання в дельті Дунаю

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Війська НАТО в четвер проводять під керівництвом ВМС Румунії військово-морські та військово-повітряні навчання в дельті Дунаю, повідомляє Associated Press (AP).

Маневри відбуваються в районі Махмудія неподалік впадання Дунаю в Чорне море та поблизу кордону Румунії з Молдовою та Україною. Ці тренування є частиною серії навчань під назвою Sea Shield 2023, які відбуваються з 20 березня до 2 квітня.

У румунському командуванні пояснили, що під час навчань спільні сили готуються протистояти військам умовного ворога, який висаджується з повітря в районі біля річки.

До участі в Sea Shield 2023 залучили 3,4 тис. військовослужбовців із 12 країн НАТО, понад 30 кораблів, 14 літаків, 15 швидкісних човнів і патрульних суден, а також водолазів-саперів і фахівців із захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз.

AP нагадує, що в лютому війська США і Франції проводили спільні навчання в Румунії на військовій базі "Капу-Мідія" - за участю 350 осіб зі складу бойової групи НАТО, розгорнутої на румунській території. Війська проводили бойові стрільби з реактивних установок залпового вогню HIMARS.

Теги: #нато #навчання

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