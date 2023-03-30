Суд визнав нардепа Констанкевич винуватою в недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною народну депутатку Ірину Констанкевич у недостовірному декларуванні та призначив їй покарання у вигляді штрафу в 44,2 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах держвлади терміном на один рік.

"30 березня 2023 року за участі прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким чинного народного депутата визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ)", - ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі в четвер.

У САП повідомляють, що вироком суду нардепу призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади терміном на один рік.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У прокуратурі нагадують, що в декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю приблизно 2,5 млн грн, яка перебувала в неї в оренді протягом 2020-2021 років. Досудове розслідування розпочато за матеріалами НАЗК, його здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

У повідомленні САП не зазначено імені депутата, ідеться про Ірину Констанкевич (група "За майбутнє").