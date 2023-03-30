Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою своїх колег із Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) в Київській області.

"У Бучанській та Ірпінській місцевих організаціях (ТЧХУ - ІФ-У), на базі яких проводиться видача гуманітарної допомоги населенню, міжнародні партнери ознайомились зі специфікою щоденної роботи співробітників, а також поспілкувались із волонтерами Червоного Хреста України, які є внутрішньо переміщеними особами і сьогодні підтримують тих, хто потребує допомоги", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

За словами виконавчого директора з міжнародних відносин Червоного Хреста Великої Британії Річарда Блюітта, головною метою їхнього візиту було дізнатися про проблеми та виклики, з якими зіштовхнулися українці, та краще розуміти, яка допомога потрібна.

"І хоча потреби зростають кожного дня, сказати чесно, я вражений роботою колег з Червоного Хреста України: об’ємами розповсюдження гуманітарної допомоги, темпами відбудови прихистків для населення… Сьогодні я побачив багато вмотивованих зовсім молодих волонтерів, які є внутрішньо переміщеними особами, і разом з тим, вони допомагають іншим подолати труднощі", - зазначив Блюітт.