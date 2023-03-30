Події

07:35 30.03.2023

Прем'єри Словенії та Хорватії планують спільний візит в Україну

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Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович можуть разом відвідати Київ найближчим часом, повідомив журналістам словенський прем'єр на спільній пресконференції з хорватським колегою в середу за підсумками переговорів.

Пленкович додав, що дві країни мають дуже схожі погляди на ситуацію в Україні.

Прем'єр-міністр Хорватії перебуває з робочим візитом у Словенії. Як повідомляють словенські ЗМІ, у центрі уваги переговорів у Брдо-прі-Краньє були питання енергетики, міграції та економічного співробітництва між двома країнами.

Зокрема, прем'єри домовилися підписати угоду про солідарність щодо постачання газу. Словенія також висловила зацікавленість у співпраці стосовно збільшення потужності терміналу з прийому скрапленого природного газу на острові Крк (Хорватія).

 

 

Теги: #україна #візит #хорватія #словенія

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