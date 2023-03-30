Парламент Туреччини проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО

Турецький парламент проголосує в четвер щодо заявки Фінляндії на вступ до НАТО, повідомляє агентство Bloomberg.

Подробиць воно не наводить.

Раніше цього тижня парламент Угорщини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО. Після цього, Туреччина залишилася єдиною країною-членом альянсу, парламент якої ще не схвалив заявку фінів.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Раніше в березні в Анкарі заявили, що готові до травневих президентських виборів у Туреччині провести ратифікацію фінської кандидатури. Однак у випадку зі Швецією у Туреччини наразі зберігаються заперечення проти її членства в Північноатлантичному альянсі.