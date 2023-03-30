Події

07:04 30.03.2023

За добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

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За добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За добу українські військові відбили понад 60 атак супротивника на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

Відомо, що в деяких населених пунктах тимчасово захопленого Криму російські окупанти продовжують чинити тиск на громадян України, і також порушують права людини. Так, у Красноперекопську, "працівники фсб проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо".

Минулої доби українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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