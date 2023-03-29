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23:07 29.03.2023

Папа Римський проведе кілька днів у лікарні - ЗМІ

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Папа Римський проведе кілька днів у лікарні - ЗМІ

Папа Римський Франциск госпіталізований у середу через різке погіршення стану здоров'я, як очікується, кілька днів він пробуде в римській клініці "Джемеллі", повідомляють італійські ЗМІ.

Газета "Стампа" зазначає, що понтифік збирався найближчим часом пройти плановий медогляд, проте плани довелося переглянути в середу вранці, коли Франциску стало погано. У результаті його терміново відвезли до лікарні. Спочатку лікарі вважали, що понтифік має проблеми з серцем, проте ці побоювання не підтвердилися. Наразі медики встановлюють причини погіршення стану здоров'я понтифіка, спричиненого респіраторним захворюванням.

"Стампа" зазначає, що, зважаючи на все, ніч Франциск точно проведе в лікарні. Більше того, ймовірно, що він залишиться в "Демеллі" найближчі кілька днів: 86-річний понтифік уже скасував усі публічні заходи, які раніше заплановані на четвер і п'ятницю.

Влітку 2021 Франциск провів 10 днів у клініці "Джемеллі" в Римі після операції на кишечнику, в ході якої йому видалили половину товстої кишки.

Теги: #ватикан #лікарня #понтифік

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