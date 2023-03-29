В Україні зроблено крок до зміцнення духовної незалежності – Зеленський

В Україні зроблено крок до зміцнення духовної незалежності держави, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ще й зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди», - наголосив він.

Раніше національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

За словами президента, він готується вже й до заходів, які заплановані на другу половину цього тижня. «Провів сьогодні відповідні наради. Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни – постійно додаємо сили нашій державі, міцності нашим силам оборони й безпеки, впевненості нашому руху до перемоги», - зазначив він.