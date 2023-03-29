Події

19:53 29.03.2023

У Миколаївській області на російській міні підірвався автомобіль ДСНС

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Автомобіль Держслужби України з надзвичайних ситуацій підірвався на російській міні в Миколаївській області в середу, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Сьогодні біля с. Великопілля Горохівської громади на ворожій орківській міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував спеціалістів обленерго. Фахівці відновлювали електропостачання в деокупованих селищах", - написав Шайхет у телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок вибуху травм дістав один зі співробітників обленерго. Наразі чоловік перебуває в лікарні.

"Ще раз попереджаю місцевих мешканців, які проживають на звільнених територіях, будьте максимально уважні при виявлені небезпечних знахідок", - підсумував Шайхет.

 

Теги: #миколаївщина #автомобіль #міна

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