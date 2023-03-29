Поблизу Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на протитанковій міні: двоє людей загинули, ще двоє поранені

У середу, 29 березня, поблизу Барвінкового (Ізюмський р-н Харківської обл.) автомобіль, що їхав ґрунтовою дорогою, наїхав на протитанкову міну.

"Унаслідок вибуху дві людини загинули одразу, ще дві дістали травм", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У ДСНС укотре нагадали харків'янам і жителям області про необхідність дотримуватися обережності.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили у пресслужбі.