Противники талібів оголосили про відновлення партизанської діяльності

Фронт національного опору (ФНО), що протистоїть руху "Талібан", який контролює Афганістан, оголосив про відновлення партизанської боротьби.

Згідно з повідомленням представника ФНО, у ніч на середу бійці фронту атакували блокпости талібів на східній околиці Кабула.

"Цей напад знаменує собою початок наших партизанських операцій із захисту людей від гноблення і жорстокості талібів. Цю операцію було проведено минулої ночі на блокпостах спецпідрозділу противника в навчальному центрі Пуле-Чархі Кабула", - повідомив у соцмережах у середу прессекретар і директор зі стратегічних комунікацій ФНО Сібгатулла Ахмаді.

Таліби не коментували повідомлення.

ФНО оголосив про своє існування одразу ж після захоплення талібами Афганістану в серпні 2021 року. Прихильники фронту утворили осередки збройного опору талібам у прилеглих до Кабула районах, у провінціях Панджшер, Баглан, Тахар, Кундуз і Балх, нападаючи на пункти дислокації талібів й атакуючи їхні колони.

Наприкінці минулого року і на початку нинішнього збройна активність ФНО практично припинилася.