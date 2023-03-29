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12:53 29.03.2023

Противники талібів оголосили про відновлення партизанської діяльності

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Противники талібів оголосили про відновлення партизанської діяльності

Фронт національного опору (ФНО), що протистоїть руху "Талібан", який контролює Афганістан, оголосив про відновлення партизанської боротьби.

Згідно з повідомленням представника ФНО, у ніч на середу бійці фронту атакували блокпости талібів на східній околиці Кабула.

"Цей напад знаменує собою початок наших партизанських операцій із захисту людей від гноблення і жорстокості талібів. Цю операцію було проведено минулої ночі на блокпостах спецпідрозділу противника в навчальному центрі Пуле-Чархі Кабула", - повідомив у соцмережах у середу прессекретар і директор зі стратегічних комунікацій ФНО Сібгатулла Ахмаді.

Таліби не коментували повідомлення.

ФНО оголосив про своє існування одразу ж після захоплення талібами Афганістану в серпні 2021 року. Прихильники фронту утворили осередки збройного опору талібам у прилеглих до Кабула районах, у провінціях Панджшер, Баглан, Тахар, Кундуз і Балх, нападаючи на пункти дислокації талібів й атакуючи їхні колони.

Наприкінці минулого року і на початку нинішнього збройна активність ФНО практично припинилася.

Теги: #афганістан

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