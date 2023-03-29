Контроль "вагнерівців" над промкомплексом АЗОМ у Бахмуті залишається спірним - британська розвідка

Бої в місті Бахмуті Донецької області тривають, хоча російські атаки все ще є на нижчому рівні порівняно з останніми тижнями, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Одним із ключових досягнень останніх українських операцій, імовірно, стало відтиснення російських бійців групи Вагнера з дороги 0506. Ця невелика сільська дорога стала критичною лінією постачання для українських захисників. Раніше "вагнерівці" перебували за кількасот метрів від траси", - ідеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що контроль бойовиків ПВК над промисловим комплексом заводу АЗОМ у Бахмуті не є безперечним.

"26 березня 2023 року російські ЗМІ заявили, що "Вагнер" установив повний контроль над заводським комплексом АЗОМ на північ від центру Бахмута. Проте цей район, імовірно, залишається спірним, як це було протягом останніх двох тижнів. Оскільки "Вагнер" наразі підтвердив звільнення щонайменше 5000 бойовиків, набраних із в'язниць, брак особового складу, імовірно, перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", - ідеться в повідомленні.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1640967749080952834