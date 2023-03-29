ЗС України знищили за добу 610 окупантів, 7 танків, РСЗВ, 6 артсистем і літак

За минулу добу українські військові знищили 610 російських окупантів, 7 танків, 6 артсистем, 1 РСЗВ, літак, 4 БПЛА і 6 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 172340 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3609 (+7) од, бойових броньованих машин - 6966 (+0) од, артилерійських систем - 2659 (+6) од, РСЗВ - 526 (+1) од, засоби ППО - 277 (+0) од, літаків - 306 (+1) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од, спеціальна техніка - 288 (+1)", - йдеться у зведенні в середу вранці.