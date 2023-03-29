За добу українські військові збили ворожі БПЛА "Орлан-10" і "ZALA"

Українські військові у вівторок, 28 березня, завдали ударів по 6 районах зосередження живої сили та озброєння супротивника, збито ворожі БПЛА "Орлан-10" і "ZALA".

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, було збито ворожі БПЛА "Орлан-10" і "ZALA".

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки супротивника, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів.