Події

21:13 28.03.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8401 цивільного, 14023 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 8401 цивільного, 14023 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 26 березня 2023 року становили 22424 цивільних (станом на 19 березня - 22209), зокрема 8401 загиблий (8317), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3764 чоловіки, 2240 жінок, 263 хлопчики та 205 дівчаток, тоді як стать 31 дитини та 1898 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 14023 поранених 418 хлопчиків і 295 дівчаток, а також 274 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 19 березня загинуло троє дітей і ще п'ятеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за 26 днів березня - 159 - уже перевищила лютневу кількість жертв - 141, що стала мінімальною від початку війни після 198 у січні, 206 у грудні та 185 у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4044 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 764, у травні - до 521, у червні - до 423 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 387 і за жовтень - 305.

Кількість поранених за неповний березень - 485 - також перевищила показник лютого - 458, що залишився мінімальним від початку війни. У січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1136, квітень - 1888, березень - 2972. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, від початку березня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 137 осіб і ще 417 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померли 22 і були поранені 68 осіб (14% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у березні припало 86% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 19 березня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви

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