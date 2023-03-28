Унаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Хмельницькій області госпіталізовано трьох неповнолітніх - поліція

Унаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса на трасі М-30 у районі м. Волочиськ Хмельницької області постраждали троє неповнолітніх, ще трьох людей доправили до реанімації, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

"У салоні перебували 25 пасажирів, серед яких п’ятеро неповнолітніх. Пасажири дістали травм різного ступеня важкості. Трьох із них госпіталізували до реанімаційного відділення Волочиської лікарні. Інших розмістили в травматологічному та хірургічному відділеннях. Щодо неповнолітніх, то усіх п‘ятьох доставили в лікарню, двох із них після обстеження відпустили. Трьох госпіталізували. В однієї із госпіталізованих, 17-річної одеситки, діагностували перелом ноги. У двох інших попередньо - забої", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Наразі триває діагностика стану пасажирів. Одних госпіталізують, інших після огляду відпускають. Загальна кількість травмованих буде відома пізніше.

Попередньо встановлено, що 36-річний водій автобуса сполученням Варшава - Одеса не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Хмельницької області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та встановлюють усі обставини події.