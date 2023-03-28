Події

13:51 28.03.2023

28-ма українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"

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28-ма українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"

Дослідницький криголам "Ноосфера" з командою 28-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) прибув на станцію "Академік Вернадський", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Найближчими днями триватиме розвантаження судна та перезмінка річних експедицій. Учені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на "Вернадському", передаватимуть справи колегам з 28-ї антарктичної експедиції", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що після цього відбудеться традиційне передання станції між експедиціями, зимівники 27-ї УАЕ вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік.

Серед їхніх основних завдань буде проведення вимірювань і досліджень за такими напрямами: геофізика; метеорологія; біологія; підтримання життєдіяльності станції.

Теги: #арктика #академік_вернадський

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