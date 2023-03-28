Естонія називає хибними твердження про постачання Україні застарілої військової техніки, щоб замінити її новою за рахунок Фонду миру Євросоюзу

Міністерство оборони Естонії у вівторок виступило із заявою, в якій відкидає обвинувачення низки дипломатів та представників ЄС у виданні Politiko у тому, що республіка постачає Україні застарілу військову техніку, щоб замінити її новою за рахунок Фонду миру Євросоюзу.

"Опублікована у вівторок у Politico стаття містить хибні твердження, це зловмисна спроба підірвати допомогу Україні та єдність серед союзників", - йдеться у заяві Міноборони.

"Ми зробили для допомоги Україні все можливе. На полі бою важливий ефект, а не те, чи використовувалося спорядження раніше, чи воно нове", - наголосило Міноборони Естонії.

Фонд миру раніше ухвалив рішення про компенсацію 84% вартості поставленої Україні військової техніки, але кожна країна розраховує вартість обладнання, яке вона відправляє, за своєю методологією.