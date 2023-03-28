ЗС України відбили 62 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України відбили 62 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Завдяки професійним та злагодженим діям, минулої доби, підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках", - ідеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Баранівка, Товстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфине, Тур’я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині - Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне.

На куп’янському та лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області; Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Терни, Сіверськ, Спірне та Виїмка на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка.