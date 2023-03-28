Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

Російські окупанти за добу завдали 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використали 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила протиповітряна оборона, повідомляє Генеральний штаб України.

"Минулої доби противник завдав 24 авіаційних і 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Вночі, для нанесення авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136". 14 із них знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 27 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області постраждали цивільні люди, є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. У Херсонській області в місті Берислав від авіаційного удару противника постраждав цивільний об'єкт.

У Генштабі наголошують, що ймовірність нанесення надалі ракетних та авіаційних ударів залишається високою на всій території України.

Водночас Повітряні сили Збройних сил за минулу добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також минулої доби сили оборони збили 5 ворожих розвідувальних БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії водночас вразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та ще дві важливі цілі окупантів.