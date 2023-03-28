Події

07:01 28.03.2023

Ворог продовжує обмежувати пересування громадян між населеними пунктами на окупованих територіях

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Ворог продовжує обмежувати пересування громадян між населеними пунктами на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують обмежувати пересування громадян між населеними пунктами на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області в окремі населені пункти неможливо потрапити без місцевої реєстрації.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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