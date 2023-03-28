Події

04:46 28.03.2023

Росіяни обстріляли 6 громад Сумської області, є постраждала

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Російські війська обстріляли 6 громад Сумської області, постраждала, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської, Великописарівської, Середино-Будської. Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї – понад 130 прильотів, з яких 9 мінометний (78 прильотів) 42 "прильоти"), 3 із протитанкового ракетного комплексу (7 пострілів), 1 гранатометний обстріл (10 пострілів) тощо", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, територією Білопільської громади росіяни стріляли з мінометів – 31 приліт, гранатометів 10 пострілів тощо.

Внаслідок одного з обстрілів поранено цивільну особу (жінку), яка прямувала у транспортному засобі з м. Білопілля до с. Ружівка. Постраждалу доставлено до лікарні.

У Шалигінській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл – 13 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

В Есманській громаді скоєно 3 мінометні обстріли – 27 прильотів.

У Краснопільській громаді були обстріли з протитанкового ракетного комплексу – 7 пострілів, а також обстріли з мінометів –16 прильотів та артилерії – 20 прильотів.

У Середино-Будській громаді був артилерійський обстріл – 9 прильотів.

У Великописарівській громаді був обстріл із мінометів – 4 прильоти.

Теги: #україна #обстріли #постраждала #сумська_область

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