Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

Повітряні сили Збройних сил України в ніч проти вівторка знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА, повідомила прес-служба ВР ЗСУ.

"Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА "Гранат-4", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що вночі 27 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та керованими авіаційними бомбами.

Атака "шахедів" здійснювалася з північного та південно-східного спрямування.

Повідомляється, що винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БПЛА "Гранат-4" та дві КАБ.