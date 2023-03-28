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03:14 28.03.2023

Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

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Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

Повітряні сили Збройних сил України в ніч проти вівторка знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА, повідомила прес-служба ВР ЗСУ.

"Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА "Гранат-4", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що вночі 27 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та керованими авіаційними бомбами.

Атака "шахедів" здійснювалася з північного та південно-східного спрямування.

Повідомляється, що винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БПЛА "Гранат-4" та дві КАБ.

Теги: #всу #україна #вс #дрони

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