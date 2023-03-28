Події

01:21 28.03.2023

ППО знищила всі ворожі БПЛА "Shahed" навколо Києва, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків

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Протиповітряна оборона знищила всі ворожі БПЛА "Shahed" навколо Києва, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникло спалах у нежитловому приміщенні, повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

"Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак боєприпасами, що баражирують, з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва були виявлені і знищені всі ворожі цілі. Зафіксовано падіння уламків БпЛА у Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, на цей момент - без жертв. Інформація уточнюється.

"Я ще раз звертаюся до всіх жителів Києва - чітко та неухильно дотримуйтесь вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Теги: #україна #київ #тактика #дрони

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