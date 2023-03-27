Зеленський провів у Дніпрі засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок засідання Ставки Верховного головнокомандувача у Дніпрі.

"Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця та Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

"Командувачі оперативними напрямками доповіли фактичну ситуацію - генерал Сирський, генерал Тарнавський - вони були особисто; ті, хто очолює оборону в Донецькій області, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, які прикривають південь та північ. Була доповідь Головкому, керівника ГУР МО", - повідомив він.

За словами Зеленського, "обговорили на Ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, зміцнення та захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсона до Харкова. Кожен командувач розуміє, що ворог має відповідати за кожен удар по наших містах та селах, по наших людей. За Слов'янськ, Костянтинівку та Дружківку, за Авдіївку та Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року”.

"Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років, увесь цей час підтримує фронт та бійців. Саме тут, у Дніпрі, ще з 14 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – з перших тижнів агресії у 14-му році "Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному і кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти. Стояти міцно і - бити окупанта", - заявив він.