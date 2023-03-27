Зеленський відвідав Нікополь

Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Нікополь Дніпропетровської області, яке постійно зазнає обстрілу російських окупантів, повідомляється на сайті глави держави в понеділок.

"Глава держави ознайомився із ситуацією в Нікопольському районі, наслідками терористичних ударів ворога по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону. Володимира Зеленського поінформували про перебіг відновлення пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури та посилення їх захисту від можливих нових атак", - ідеться в повідомленні.

Президенту доповіли, що майже 5 тисяч будівель у Нікопольському районі зазнали руйнувань, серед них медичні та освітні заклади. Постраждалим громадянам надають необхідну допомогу.