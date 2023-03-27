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19:54 27.03.2023

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

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Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, зустріч відбулася на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС).

Зазначено, що Зеленський і Гроссі ознайомилися з наслідками російських ракетних ударів по цьому об'єкту критичної інфраструктури, будівлі та енергетичне обладнання якого зазнали значних руйнувань.

"Президент і генеральний директор МАГАТЕ були поінформовані про заходи, яких вживають для захисту ДніпроГЕС на випадок нових атак російського агресора, а також про перебіг аварійно-відновлювальних робіт на об'єкті", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що співрозмовники також детально обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Глава держави подякував генеральному директору МАГАТЕ за підтримку в питаннях, пов'язаних із гарантуванням безпеки об'єктів ядерної енергетики в Україні.

"Ваша роль у забезпеченні енергетичної безпеки України сьогодні є надзвичайно важливою", - наголосив Зеленський.

Президент також привернув увагу голови агентства до постійного тиску, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції з боку російських окупантів. Він окремо наголосив на насильницькій паспортизації українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки на ЗАЕС і протиправному втручанні в технологічний процес функціонування станції.

Президент наголосив на важливості забезпечення постійної присутності представників МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і зазначив, що це важливо для гарантування ядерної безпеки.

Повідомляється, що Зеленський високо оцінив готовність Рафаеля Гроссі особисто очолити ротаційну групу експертів на ЗАЕС. При цьому президент заявив про першочергову важливість звільнення станції від окупантів і відновлення повного контролю української сторони над об'єктом.

"Без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу", - підсумував він.

Теги: #запорізька #дніпрогес

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