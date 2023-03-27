Спікер палати громад парламенту Великої Британії висловився за об'єднання зусиль країн-партнерів щодо виробництва озброєння для України

Спікер палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойл висловився за об'єднання зусиль країн-партнерів для виробництва і постачання озброєння Україні.

"Нам потрібно переломити момент. Усі спільні зусилля мають бути спрямовані на розв’язання цього питання. Сьогодні Росія вже відчуває загрозу, вони бояться. Тому важливо продовжувати виробляти і постачати достатню кількість набоїв, боєприпасів і зброї. Важливо долучати інші країни до такого безперервного постачання для України", - сказав Гойл на зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Лондоні.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Гойл погодився зі Стефанчуком, що Росія має заплатити жорстку ціну за неспровоковану та агресивну війну, розв'язану в центрі Європи.

"Росія мусить заплатити. Потрібно не лише заморожувати їхні активи, потрібно арештовувати ці активи і перенаправляти на відбудову і відновлення України. Ми докладатимемо зусиль, щоб такий процес відбувався в усьому світі", - наголосив Гойл.

Він запевнив Стефанчука, що всі думки, молитви й помисли Великої Британії та її народу тільки про перемогу України.

"Кожна демократична країна має право на суверенітет, на свої права, і ніхто не повинен страждати від погроз і залякувань. Якщо світ не втручатиметься, справи будуть погіршуватися. Тому ми на боці того, хто відстоює своє і воює проти агресора", - наголосив Гойл.

Зі свого боку Стефанчук зазначив, що Україні для майбутньої перемоги над Російською Федерацією важливі політичні рішення британського парламенту. Він закликав британських колег визнати Росію державою-терористом, а також визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Сторони також обговорили продовження санкційного тиску на РФ, конфіскацію російських активів і розроблення компенсаційного механізму для спрямування їх Україні для відшкодування завданих війною збитків.

"Велика Британія була і залишається лідером санкційного тиску проти Росії. Важливо, щоб цей тиск зберігся і ми почали перекривати шляхи обходження вже введених санкцій. За цю війну має заплатити Путін. За цю агресію "чек" Путіну має виставити весь цивілізований світ", - наголосив глава українського парламенту.

Як повідомлялося, Стефанчук 27-28 березня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.