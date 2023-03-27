Події

11:54 27.03.2023

Ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" через страйк тимчасово не відправляє літаки

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Ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" через страйк тимчасово не відправляє літаки

Міжнародний аеропорт "Бен-Гуріон" в Ізраїлі не відправлятиме рейси в понеділок через страйк, до проведення якого закликала профспілка "Гістадрут" на знак протесту проти юридичної реформи, повідомляє The Jerusalem Post.

Видання наводить витяги з повідомлення голови профспілки працівників аеропорту Пінхаса Ідана, за словами якого, "вильоти призупинено до подальшого розпорядження".

Масові протести проти судової реформи, які тривають уже 12 тижнів, у вихідні вилилися в сутички з поліцією, яка була змушена застосовувати в низці випадків сльозогінний газ і водомети.

Теги: #транспорт #ізраїль #аеропорт #страйк

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