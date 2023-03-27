Події

10:30 27.03.2023

Жителька Хотомлі на Харківщині під час окупації очолила школу, агітувала за навчання російською та вступ до російських вишів

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Слідчі поліції за процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) 56-річній жительці с.Хотомля, яка під час окупації очолила школу, створену загарбниками на базі місцевого ліцею.

"Жителька села добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Окупанти призначили її на посаду "директора" так званої державної школи", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на нарадах підозрювана наголошувала на необхідності ведення навчального процесу російською мовою та з використанням російських підручників. Крім того, на загальних зборах учителів, учнів та їхніх батьків жінка неодноразово говорила про можливість отримання диплома, що відповідає російським стандартам освіти, з подальшою перспективою навчання у вишах РФ.

Вирішується питання про оголошення підозрюваної в розшук.

Теги: #харківська_область #колаборант

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