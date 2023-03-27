Жителька Хотомлі на Харківщині під час окупації очолила школу, агітувала за навчання російською та вступ до російських вишів

Слідчі поліції за процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) 56-річній жительці с.Хотомля, яка під час окупації очолила школу, створену загарбниками на базі місцевого ліцею.

"Жителька села добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Окупанти призначили її на посаду "директора" так званої державної школи", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на нарадах підозрювана наголошувала на необхідності ведення навчального процесу російською мовою та з використанням російських підручників. Крім того, на загальних зборах учителів, учнів та їхніх батьків жінка неодноразово говорила про можливість отримання диплома, що відповідає російським стандартам освіти, з подальшою перспективою навчання у вишах РФ.

Вирішується питання про оголошення підозрюваної в розшук.