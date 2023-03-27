Прем'єр Ізраїлю відправив у відставку міністра оборони, який закликав відмовитися від судової реформи

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звільнив главу Міноборони Йоава Галанта після того, як той закликав припинити судову реформу, яка викликала акції протесту в країні, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Глава ізраїльського уряду викликав Галанта й оголосив йому, що "більше не довіряє міністру, і тому його звільнено з посади".

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що тепер Нетаньягу має протягом 48 годин оголосити ім'я нового голови Міноборони країни.

Акції протесту в Ізраїлі тривають уже 12 тижнів поспіль. Очікується, що наступного тижня демонстрації продовжаться. Організатори акцій протесту обіцяють "тиждень паралізації" - вони планують влаштовувати пікети біля будинків депутатів, масштабні акції протесту протягом тижня перед будівлею парламенту і на вулицях великих міст Ізраїлю.

В ізраїльській опозиції вважають, що судова реформа послабить судову владу та її здатність контролювати дії уряду і парламенту. Водночас у панівній коаліції на чолі з Нетаньягу не хочуть відмовлятися від проєкту реформи.