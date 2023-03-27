За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 23 авіаційних удари

Минулої доби ворог противник завдав 2 ракетних і 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без істотних змін. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Українське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Атинське, Білопілля, Волфине, Миропільське та Покровка Сумської області. На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них - Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб.

На куп’янському та лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед них – Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка. Численних ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Республіканець, Одрадокам’янка, Томарине, Новосілка, Ольгівка, Садове Херсонської області та місто Херсон.