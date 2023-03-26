Події

19:24 26.03.2023

За поточну добу в Херсонській області четверо цивільних постраждали в результаті підриву на ворожих мінах

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За поточну добу в Херсонській області четверо цивільних постраждали в результаті підриву на ворожих мінах

Четверо цивільних постраждали в Херсонській області протягом поточної доби внаслідок підриву на ворожих мінах, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Уже четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного. Цього разу поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену росіянами", - написав Прокудін у телеграмі в неділю.

Він зазначив, що кількома годинами раніше в Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей.

"У трагічному підсумку - 4 людини з важкими травмами перебувають у лікарнях", - наголосив голова ОВА.

Він закликав громадян не "випробовувати долю" та утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери.

"Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними. Бережіть себе", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #наслідки #херсонська_область #підриви

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